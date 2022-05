Наркологи рассказали, что будет со школьниками младше 14, которые курят вейпы

Уральские наркологи рассказали о всплеске вейп-зависимости среди подростков. В том числе среди школьников, которым еще не исполнилось 14 лет. «Последние несколько месяцев специалисты Областной наркологической больницы отмечают повышенный спрос среди образовательных учреждений на профилактические лекции и беседы, связанные с тематикой вреда от использования электронных средств курения. Представители педагогического состава неоднократно отмечали, что вейпы и электронные кальяны стали бичом среди учащихся: среди «парящих» уже достаточно лиц до 14 лет», – сообщили в пресс-службе ОНБ, при этом там отметили, что пока не знают точных цифр о количестве вейперов среди несовершеннолетних на Урале.

Наркологи объяснили, что вейпы, помимо прочего, вызывают у подростков иссушение легочной ткани и слизистой дыхательных путей. «Это значительно облегчает процесс проникновения инфекции в поврежденные ткани и обостряет воспалительный процесс дыхательных путей», – сказали медики.

Также они предупредили об опасности получения химического ожога слизистой дыхательных путей, так как в России отсутствует технический регламент на «жижу», что позволяет производителям применять при ее производстве составляющие низкого качества с высоким содержанием потенциально опасных веществ.

Кроме того, уральские врачи напомнили о «болезни вейперов» – EVALI (e-cigarette or vaping product use associated lung injury), заболевании, связанном с повреждением легочной ткани на фоне чрезмерного курения вейпов. Первые в России случаи зарегистрированы в 2021 году. Больше всего болезнь напоминает острую двустороннюю пневмонию. От EVALI в мире чаще всего страдают молодые люди.

Екатеринбург, Елена Сычева

