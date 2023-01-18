Володин поручил изучить возможность запрета вейпов в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента в приоритетном порядке изучить ситуацию с вейпами и внести предложения о возможности их запрета в России. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

«Речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов», – сказал политик на пленарном заседании в среду, 18 января.

«Если вы будете разговаривать с учителями, они вам обязательно скажут, что у них в письменном столе находятся отобранные у учеников вейпы. Совершенно очевидно: не работают те нормы, которые мы ранее принимали, предоставив право регионам регулировать эти вопросы», – подчеркнул он.

Поручение выдано комитетам по охране здоровья, по просвещению и по молодежной политике. Координировать эту работу Володин поручил вице-спикеру Госдумы Петру Толстому.

Ранее сегодня, 18 января, Госдума окончательно одобрила увеличение акцизов на сигареты и жидкости для электронных систем доставки никотина. Ставки акциза на табачные изделия и акциза на жидкость для вейпов увеличатся с 1 марта 2023 года.

Напомним, что с 15 декабря 2022 года в России стала обязательной маркировка жидкостей для вейпов и одноразовых паровых устройств.

Москва, Наталья Петрова

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