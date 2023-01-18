В России подорожают сигареты

Госдума одобрила повышение акциза на табак, сигареты, жидкость для вейпов и табак, предназначенный для потребления путем нагревания. Ставки акцизов вырастут с 1 марта, сообщает «Дума-ТВ».

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, ставка акциза на сигареты и папиросы с 1 марта по 31 декабря 2023 года вырастет до 2 603 рубля за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 536 рублей. Весь 2024 года акциз сохранится на уровне 2 707 рублей плюс 16% расчетной стоимости (не менее 3 678 рублей), а весь 2025 год – 2 815 рублей плюс 16% расчетной стоимости (не менее 3 825 рублей).

Акциза на вейпы больше не будет, но вырастет ставка акциза на жидкость для них – до 20 рублей за миллилитр уже с 1 марта.

Думский комитет по бюджету и налогам одобрил законопроект об увеличении акцизов 16 января.

Москва, Наталья Рязанова

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