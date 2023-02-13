В Калининградской области два подростка попали в больницу из-за отравления вейпом

В Калининградской области два школьника отравились, покурив вейп. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Первый случай произошел в поселке Знаменское. Ученик седьмого класса покурил вейп в школьном туалете во время перемены. Затем он почувствовал недомогание, спустя время его состояние ухудшилось, учителя вызвали скорую помощь.

Второй инцидент произошел в поселке Луговое. Там восьмиклассник потерял сознание сразу, как только сделал первую затяжку.

Отмечается, что после оказания медицинской помощи пострадавшие быстро пошли на поправку. В настоящее время оба мальчика покинули больницы и находятся дома.

По факту отравления детей полицейские проводят проверку.

Калининград, Зоя Осколкова

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