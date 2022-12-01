В России вступил в силу закон о блокировке активов граждан за один день

В России активы граждан могут быть заморожены в течение суток на основании решений Совета безопасности ООН. Соответствующий закон, подписанный президентом Владимиром Путиным в июне, вступил в силу, передает РИА «Новости».

Под блокировку могут попасть активы физических и юридических лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения и включенных в перечни Совбеза ООН. Ранее на все процедуры требовалось до трех рабочих дней, теперь средства станут недоступны в течение суток.

Росфинмониторинг будет уведомлять о заморозке финансовые организации в срок до 4 часов с момента его размещения на сайте Совбеза, а финорганизации – не позднее 20 часов заморозить операции указанных лиц. Эти изменения соответствуют рекомендациям 6 и 7 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Отменить финансовые ограничения также возможно в ряде случаев. Для этого необходимо обратиться с заявлением в Росфинмониторинг. Поводом для разблокировки активов может быть признано отсутствие самостоятельных источников дохода; совершение платежей по контрактам, заключенным до включения в соответствующие перечни; покрытие чрезвычайных расходов. Заявление будет рассмотрено вместе с МИД РФ и другими компетентными органами.

Москва, Зоя Осколкова

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