Россия нарастила экспорт рыбы в пять раз в Индонезию, вчетверо – в КНДР

Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов, добытых в Приморье и Сахалинской области. Поставки в Индонезию увеличились почти в пять раз, а в КНДР – почти в четыре.

С Дальнего Востока за границу с начала года отправили 19 150 партий товара общим весом 987 216 тонн, сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Больше всего вырос экспорт в Индонезию и Северную Корею.

«На экспорт в Индонезию оформлено 2 956 тонн рыбопродукции, а за соответствующий период 2021 года – 600 тонн. В КНДР в 2022 году поставлено 4 696 тонны рыбопродукции, в 2021 году – 1 252 тонны», – говорится в сообщении ведомства.

Экспорт рыбы и морепродуктов в Гану за год вырос в 3,2 раза – до 3 587 тонн, в 1,3 раза в Китай, до 339 097 тонн, и Таиланд, до 4 164 тонн. Во Вьетнам экспортировано 3 874 тонны продукции, т.е. в 1,2 раза больше, чем за тот же период 2021 года.

Росрыболовство в связи с плохим прогнозом вылова красной рыбы рассматривало возможность ограничить экспорт рыбы и красной рыбы.

Владивосток, Наталья Рязанова

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