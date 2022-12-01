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Четверг, 1 декабря 2022, 12:13 мск

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Почти половина россиян будут экономить на праздновании Нового года

Почти половина жителей России решили урезать расходы на празднование Нового года. Экономить россияне будут на елках, продуктах и алкоголе. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного сервисом Moneyman.

«46% опрошенных уже сейчас понимают то, что будут экономить на праздниках. 54% еще до конца не определились в этом вопросе или экономить не собираются», – приводит данные опроса «Газета.ru».

В основном экономить граждане планируют на сопутствующих новогодних товарах (украшения, праздничная атрибутика, ели) – 28% респондентов. Траты на алкоголь и еду собираются уменьшить 22,5% и 20% опрошенных соответственно. 16,5% урежут расходы на заказ готовых блюд.

Более половины (51%) опрошенных сообщили, что заранее копят деньги на предстоящие во время праздников расходы. Каждый третий (30%) такой нужды не испытывает, им хватает текущих поступлений. Еще 19% вообще никогда не откладывают заранее деньги на проведение новогодних мероприятий.

В то же время 44% россиян признались, что буду подрабатывать в праздники. 48% респондентов указали, что отдых для них все же будет приоритетом. 8% заявили, что специфика их работы сама по себе предполагает труд в новогодние каникулы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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