Экономисты назвали города мира с самой высокой стоимостью проживания

Сингапур и Нью-Йорк занимают первое место в рейтинге самых дорогих по проживанию городов мира. Москва оказалась на 37-м месте. Список Worldwide Cost of Living от Economist Intelligence Unit опубликовала компания Economist Group.

Вслед за Сингапуром и Нью-Йорком в рейтинге идут Тель-Авив, Лос-Анджелес и Гонконг. Как уточнили аналитики, шесть из десяти городов, где за последний год значительно выросла стоимость проживания, находятся в США.

Москва и Санкт-Петербург оказались на 37-м и 73-м месте соответственно. В российских столицах жизнь также заметно подорожала. Так в 2021 году Москва была на 125-й позиции, а Петербург – на 143-м.

Городом с самой доступной стоимостью проживания стал Дамаск, также рейтинг замыкают Триполи в Ливии, Тегеран, Тунис и Ташкент.

«Цены в мегаполисах во всем мире в среднем увеличились на 8,1% в местной валюте за год… Наше исследование выявило, что стоимость жизни растет самыми быстрыми темпами за как минимум 20 лет», – заключили аналитики.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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