ВКС России получили партию новых многофункциональных истребителей Су-35С

Авиационное предприятие ОАК в Комсомольске-на-Амуре (ПАО «ОАК» входит в госкорпорацию «Ростех») передало Минобороны РФ очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

Как отмечается, истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл наземных и лётных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелёт с аэродрома КнААЗа к месту несения службы.

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь отметил, что производственные мощности Комсомольского-на-Амуре авиационного завода полностью загружены.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»