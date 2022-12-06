В Австралии процентная ставка достигла максимума за 10 лет

Резервный банк Австралии повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,10%. Решение принято на фоне высокой инфляции и неблагоприятных прогнозов развития мировой экономики, сообщила пресс-служба регулятора.

«В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее увеличение инфляции. Она достигнет пика в 8% в четвертом квартале. В 2023 году и последующие инфляция снизится до уровня 3%. Для этого требуется более устойчивый баланс между спросом и предложением», – говорится в сообщении.

В Резервном банке Австралии допустили, что это не последнее повышение ставки. Размер и сроки дальнейшего повышения будут рассчитаны исходя из прогнозов по инфляции и безработице.

В конце ноября Резервный банк Новой Зеландии поднял ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 4,25%. Это стало рекордным увеличением ставки за всю историю регулятора.

Канберра, Наталья Рязанова

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