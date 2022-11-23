ЦБ Новой Зеландии поднял ключевую ставку на рекордные 75 базисных пунктов

Резервный банк Новой Зеландии поднял ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов. Это стало рекордным увеличением ставки за всю историю регулятора.

Ставка выросла с 3,5% до 4,25%, сообщила пресс-служба РБ НЗ. Специалисты нашли меру необходимой, поскольку краткосрочные инфляционные ожидания выросли.

«Комитет по денежно-кредитной политике согласился, что ставке необходимо достичь более высокого уровня и быстро, чтобы обеспечить возврат инфляции в целевой диапазон в среднесрочной перспективе», – говорится в сообщении на сайте регулятора.

РБ НЗ допустил, что придется повысить ставку до 5,5% к сентябрю 2023 года. Она может сохранить пиковые значения вплоть до 2024 года.

3 ноября Банк Англии увеличил ставку с 2,25% до 3%. Это стало крупнейшим повышением с 1989 года – сразу на 75 базисных пунктов. Резкое повышение процентных ставок Центробанками западных стран ради замедления инфляции вызвало обвал государственных облигаций. Рынки суверенных облигаций по всему миру оказались на пороге худших показателей с 1949 года.

Веллингтон, Наталья Рязанова

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