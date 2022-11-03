Банк Англии повысил ставку максимально за 30 лет

Банк Англии увеличил ставку с 2,25% до 3%. Это стало крупнейшим повышением с 1989 года – сразу на 75 базисных пунктов, передает Reuters.

Финансисты спорили о том, насколько повышать ставку, некоторые предлагали поднять ее сразу до 5,2%. Другие считали, что в нынешних условиях показатель должен быть на уровне 4,75%.

Центральный банк спрогнозировал рост инфляции до 40-летнего максимума в 11% в текущем квартале. Специалисты предупредили, что рецессия в экономике может затянуться дольше, чем во время кризиса 2008-09 годов и продлиться два года.

В середине октября консалтинговая компания EY Item Club заявила, что экономика Великобритании вступила в рецессию. К этому привело сочетание скачка инфляции и цен на энергоносители, а также повышения процентных ставок.

Инфляция в Великобритании в июле впервые за 40 лет выросла до 10,1%. В августе она замедлилась до 9,9%, а в сентябре повторила рекорд.

Лондон, Наталья Рязанова

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