Аналитики признали рецессию британской экономики

Консалтинговая компания EY Item Club заявила, что экономика Великобритании вступила в рецессию. По оценкам аналитиков, британский ВВП в 2023 году упадет на 0,3%.

«Нет сомнений, что страну ждет трудный период. Британским компаниям необходимо разработать антикризисные меры и продумать различные сценарии», – приводит слова представителя EY Item Club Хайвела Болла газета Evening Standard.

К нынешнему положению Великобританию привело сочетание скачка инфляции и цен на энергоносители, а также повышения процентных ставок. Аналитики спрогнозировали ежеквартальный спад на 0,2% вплоть до лета 2023 года. В итоге, в будущем году ВВП сократится на 0,3%.

EY Item Club посоветовала бизнесу не забывать о сотрудниках и оказывать им поддержку в тяжелые времена.

Ранее специалисты предупредили, что Европа балансирует на грани глубокой депрессии из-за колоссальных цен на топливо, ставших последствием антироссийских санкций. Аналитики ухудшили до 0,5% прогноз для экономики США на 2023 год. По их мнению, рецессия в Штатах начнется уже в четвертом квартале 2022 года.

В то же время, индикаторы Банка Goldman Sachs показывают высокую экономическую активность в России, превосходящую европейскую. МВФ улучшил прогноз по экономическим перспективам РФ, снизив вероятный спад ВВП с 8,5% до 3,4%.

Лондон, Наталья Рязанова

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