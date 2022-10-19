Инфляция в Великобритании вернулась к июльскому рекорду

Инфляция в Великобритании в сентябре выросла до 10,1% – рекорду, установленному в июле впервые за 40 лет. В августе рост потребительских цен замедлился до 9,9%, пишет Bloomberg со ссылкой на данные британского Национального статистического управления.

Продукты подорожали на 14,8% по сравнению с прошлым годом, мебель и товары для дома – на 10,7%. Производители отметили, что товары на момент отгрузки подорожали на 15,9%, а сырье – на 20% год к году.

Аналитики сошлись во мнении, что Банк Англии продолжит повышать ключевую ставку и новое повышение ожидается сразу на 75 базисных пунктов. Они спрогнозировали дальнейший рост цен на энергоносители, который продолжится и в новом году. Поэтому уже к концу 2022 года инфляция может достичь 10,7%, а в апреле – 12%.

Консалтинговая компания EY Item Club заявила, что экономика Великобритании вступила в рецессию. Ожидается, что британский ВВП в 2023 году упадет на 0,3% при ежеквартальном спаде экономики на 0,2% вплоть до лета 2023 года.

Лондон, Наталья Рязанова

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