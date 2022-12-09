Китай и страны Персидского залива проработают создание свободной торговой зоны

Представители КНР и стран Персидского залива обсудили создание зоны свободной торговли в целях продовольственной безопасности и укрепления цепочек поставок различных товаров, сообщил телеканал Al Arabia.

В рамках китайско-арабского ЭКСПО подписано 277 соглашений о сотрудничестве на 24,1 млрд долларов. Стоимость одного договора между частной электроэнергетической компании Саудовской Аравии ACWA Power с китайской Power China составила 1,5 млрд долларов.

Страны намерены сотрудничать в различных областях, от чистой энергии и новых материалов до сельскохозяйственной продукции и туризма. Более тысячи предприятий зарегистрировались для участия в 5-м ЭКСПО.

Китай подчеркнул, что поддерживает Тунис на его пути развития без внешнего вмешательства, передает «Синьхуа». Агентство отметило, что ЭКСПО показало США стремление стран Среднего Востока и Азии избавиться от давления Штатов.

Saxo Bank спрогнозировал, что в 2023 году Китай, Индия, страны ОПЕК+ покинут Международный валютный фонд и создадут Международный клиринговый союз, начав использовать собственную резервную валюту.

Пекин, Наталья Рязанова

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