Saxo Bank предсказал золото по $3000, отставку Макрона и возвращение Британии в ЕС

Saxo Bank опубликовал «Шокирующие предсказания» на 2023 год. Аналитики предупредили о создании новой резервной валюты, скачке цен на золото, выходе ряда стран из Международного валютного фонда. Также в списке вероятных событий смена лидера во Франции и правительства в Великобритании.

Специалисты отметили, что заморозка российских активов повергла в шок страны не из числа союзников США. Они всерьез задумаются о выборе другой резервной валюты и создадут новую. Китай, Индия, страны ОПЕК+ покинут Международный валютный фонд и создадут Международный клиринговый союз с резервным активом Bancor. Новая валюта будет опираться на товарную корзину, основой которой станет нефть. В итоге Центральные банки даже не присоединившихся к новой валюте стран сократят свои активы в долларах, и валюта потеряет 25% по сравнению с валютной корзиной с новым активом.

По мнению аналитиков Saxo Bank, в 2023 году мир поймет, что снижения инфляции не случится, и цена на золото взлетит. Жесткая политика ФРС приведет к проблемам с казначейскими облигациями США и повлияет на форвардные ставки, а, значит, и на стоимость золота. Крупные страны сосредоточатся на построении военной экономики и предпочтут хранить сбережения в металле, а не валютах. Это приведет к скачку цена на золото до 3 000 долларов за унцию.

Растущие цены не дадут покоя Европе, которая продолжит проводить государственное регулирование цен, считают аналитики. Этому поспособствует и военная экономика, которую намерены строить Франция и Германия. Рост цен посчитают несостоятельностью рынка, и диктат в ценовой политике усилится. В итоге, ресурсы и инвестиции будут уходить не туда, рост цен продолжится, а в обществе начнутся волнения.

Недовольства общества повлияют и на обстановку в конкретной стране – Франции. Президент Макрон понимает, что сильная оппозиция не позволит ему провести пенсионную реформу. Чтобы не быть «хромой уткой» следующие четыре года, Макрон объявит об отставке в начале 2023 года. Он будет ожидать политического хаоса и приглашения вернуться на пост, но его место уверенно займет Марин Ле Пен.

Saxo Bank предсказал крупные политические перемены и Великобритании. Жесткая программа британского премьера Риши Сунака приведет к росту безработицы и дефицита в стране, а также падению доверия к Консервативной партии. Все больше британцев будут высказываться против Brexit. В итоге Сунак уйдет в отставку, а Лейбористская партия получит большинство на досрочных выборах на обещании возвращения в ЕС. На референдуме в ноябре 2023 года большинство британцев проголосует за отмену Brexit.

Пока политики будут делить налоги и сферы влияния, состоятельные люди заложат основу крупного энергетического проекта. Быстрая цифровизация и развитие производства электрокаров потребует большей выработки электроэнергии. Владельцы крупных технологических компаний и миллиардеры-технофилы решат взять дело в свои руки. Они создают консорциум под кодовым названием «Третий камень», чтобы набрать триллион долларов для инвестиций в энергетические решения. Фонд также вложится в искусственный интеллект, который поможет создать новые твердотельные батареи. С ними электрокары достигнуть пика популярности.

Копенгаген, Наталья Рязанова

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