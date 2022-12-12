Минсельхоз США снизил оценку мирового сбора пшеницы

Объемы урожая пшеницы в мире могут быть ниже ожидаемых. В Канаде и Аргентине, входящих в число ведущих экспортеров, наблюдается снижение сбора. Об этом говорится в декабрьском отчете Министерства сельского хозяйства США.

По прогнозам ведомства, мировой сбор пшеницы в текущем сезоне составит 780,59 млн тонн, что на 2 млн тонн ниже ноябрьской оценки (782,68 млн тонн). Страны-лидеры, к которым Минсельхоз США относит Аргентину, Австралию, Канаду, Евросоюз, Россию и Украину, соберут 328,72 млн тонн (месяцем ранее оценка была выше и составляла 330,8 млн тонн).

Снижение прогноза произошло за счет показателей Аргентины, чей ожидаемый уровень сбора был уменьшен на 3 млн тонн, до 12,5 млн тонн, на фоне сокращения посевных площадей и урожайности из-за засушливой погоды. Оценка урожая пшеницы в Канаде также была снижена (на 1,2 млн тонн, до 33,8 млн тонн).

Кроме того, Минсельхоз США понизил прогноз глобального потребления пшеницы – на 1,6 млн тонн, до 789,5 млн тонн, в основном из-за ожидаемого сокращения использования фуражной пшеницы в ЕС и на Украине.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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