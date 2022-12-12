Аналитики составили рейтинг стран Европы по расходам на еду

Экономисты посчитали, сколько жители Европы тратят на еду, и составили рейтинг. Россия оказалась на 31-м месте. Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».

В странах с обеспеченным населением и высоким уровнем жизни доля расходов на продукты питания, как правило, невысока. В государствах с невысоким уровнем доходов, а зачастую и высокими ценами, картина кардинально иная. Так наименьшая доля расходов на еду – у жителей Люксембурга, больше всех на продукты питания тратят жители Казахстана.

Первое место в рейтинге занял Люксембург – жители этой страны тратят на покупку продуктов питания только 8,4% своих расходов. Далее идут Нидерланды и Великобритания с 8,7% и 10,5% соответственно.

Самая существенная доля трат на продукты питания в потребительских расходах – у граждан стран бывшего СССР и государств Восточной Европы. Последнее место занимает Казахстан, жители здесь тратят на еду более половины своих расходов – 53%. Более 35% расходов на продукты питания приходится у жителей Молдавии, Северной Македонии, Белоруссии и Болгарии.

Россия занимает в рейтинге 31-е место. При этом ближайшими соседями являются Литва и Румыния. По итогам 2021 года россияне тратили на еду 32,2% своих потребительских расходов.

Брюссель, Зоя Осколкова

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