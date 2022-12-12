В России мужчины моложе 45 лет стали реже искать работу

В России резко снизилось число мужчин в возрасте до 45 лет, ищущих работу. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Superjob по результатам анализа резюме в марте и декабре 2022 года.

В анализ попали 360 тысяч резюме по 15 профессиям: курьера, грузчика, охранника, программиста, инженера-механика, электрика, тестировщика, менеджера по продажам, системного администратора и другим.

«В большей части рассмотренных профессиональных групп средний возраст соискателей-мужчин вырос. <...> Количество «возрастных» соискателей не стало больше – процентное соотношение изменилось за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет», – говорится в результатах исследования.

Кроме того, аналитики отметили рост числа соискателей-женщин для некоторых профессий. Так изменения в соотношении мужчин и женщин уже коснулись позиций, где можно найти место работы, не требующее приложения значительной физической силы. Доля соискателей-женщин за девять месяцев выросла на 5-6 п. п. среди курьеров и комплектовщиков, а также среди специалистов по тестированию ПО и менеджеров по продажам.

«Очевидно, что спецоперация уже привела к значительным изменениям на рынке труда. Демография и СВО побеждают гендерную и возрастную дискриминацию быстрее, чем все законодательные усилия вместе взятые, и происходит это исключительно из-за дефицита рабочих рук», – заключили эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

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