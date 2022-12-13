В кабмине РФ опровергли рост платежей за коммуналку из-за «умных» счетчиков

В правительстве России опровергли планы включить в платежи за жилищно-коммунальные услуги установку в домах «умных» счетчиков. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Там отметили, что методику расчета стоимости ЖКУ планируется скорректировать, что снизит ее при использовании «умных» приборов учета. «Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет», – подчеркнули в аппарате вице-премьера.

Развитие системы умных приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ и «дать существенный экономический эффект, в том числе для граждан», – пояснили в кабмине.

Ранее сегодня «Известия» сообщили, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою проработать меру по включению в платежи за ЖКУ платы за установку, замену и поверку «умных» счетчиков в жилых домах. Согласно документу, ведомству поручено обеспечить «доступ к данным «умных» приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО (ресурсо-снабжающих организаций – прим. ред.)», а также «возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ».

В Минстрое меж тем сообщили, что реализация масштабных программ по внедрению «умных» счетчиков прорабатывается, однако они требуют дополнительных решений в нынешней экономической ситуации.

Москва, Наталья Петрова

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