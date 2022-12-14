По итогам 2021 года крупнейшими должниками России стали Белоруссия, Бангладеш и Индия. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка, которые приводит РИА «Новости».

Так задолженность Белоруссии перед РФ достигла 8,5 млрд долларов, увеличившись за 2021 год на 1,9%. На втором месте – Бангладеш, чей долг за год увеличился почти на треть – до 4,4 млрд долларов с 3,3 млрд долларов. Тройку лидеров замыкает Индия, задолженность которой выросла на 11,7% – до 3,3 млрд долларов. Затем среди российских должников идут Вьетнам (1,5 млрд долларов) и Йемен (1,17 млрд долларов).

По темпу роста долгов перед РФ лидерство за Узбекистаном – обязательства этой страны за 2021 год подскочили на 77%, до 254,7 млн долларов. Кроме того, сильно вырос долг Египта – на 63,7%, до 867,2 млн долларов.

Впервые за последние 30 лет в списке российских должников появился Иран – по итогам прошлого года страна должна 6 млн долларов. По данным Всемирного банка, в последний раз иранский долг перед Россией фиксировался в 1992 году и составлял 251,3 тысячи долларов.

Общая сумма долгов перед РФ составляет 26,54 млрд долларов, обязательства имеют 38 стран. На Азию приходилось 12,06 млрд долларов, Европу – 10 млрд долларов, Ближний Восток – 3,05 млрд долларов, Африку – 1,35 млрд долларов, Латинскую Америку – 86,1 млн долларов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»