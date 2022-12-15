Почти половина россиян получают финансовую помощь от родственников

Почти половина россиян признались, что получают финансовую помощь от близких и родственников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и ВТБ.

«Финансовую помощь от родных получают 46% респондентов, то есть практически каждый второй. От родителей ее получает треть респондентов в выборке (29%), а среди молодежи 18-24 лет – каждый второй (52%)», – говорится в исследовании.

Кроме того, подавляющее большинство (94%) россиян считают, что помогать взрослым членам семьи – это нормально. Лишь 5% считают такую помощь неуместной, а 1% затруднились ответить на вопрос.

80% респондентов уверены, что оказывать финансовую помощь необходимо в случае непредвиденных обстоятельств. Далее среди важных причин следуют образование безработных детей/внуков в вузе/ссузе (74%), выход родителей на пенсию (70%), потеря родственником работы (66%) и ремонт в доме родителей (65%).

В опросе приняли участие 1662 жителя России в возрасте от 18 лет до 65 лет.

Москва, Зоя Осколкова

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