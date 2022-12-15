Киев откачал из ПХГ четверть летних запасов

Европа и Украина активно откачивают топливо из подземных хранилищ газа. Страны ЕС откачали рекордный для этого времени года объем, а Киев – четверть из запасенного за лето газа, сообщил «Газпром».

«На 13 декабря объем газа в хранилищах Украины на 13,6% (на 2,1 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Отобрано 1,5 млрд куб. м газа – это четверть (26,5%) от объема газа, закачанного в летний период», – написала компания в официальном телеграм-канале.

Страны Европы на ту же дату забрали из ПХГ максимальный за всю историю объем голубого топлива. Компания сверила данные с Gas Infrastructure Europe.

«13 декабря из подземных хранилищ Европы отобран максимальный, рекордный для этой даты объем газа за всю историю наблюдений – 738 млн куб. м. Максимальные рекорды зафиксированы в Германии (250,1 млн куб. м), Франции (117,6 млн куб. м), Чехии (36,5 млн куб. м)», – говорится в сообщении.

Власти ФРГ призвали бизнес и граждан снизить нагрузку на отопительные системы ради экономии запасов газа. В жилых домах рекомендовано не включать отопление на полную мощность.

Москва, Наталья Рязанова

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