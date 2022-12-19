В 2022 году российские госструктуры пытались купить люкс-авто на 450 млн рублей

В 2022 году в России госкомпании и госучреждения пытались приобрести элитные автомобили на 450 млн рублей. Общественникам удалось предотвратить почти половину трат – закупки на 200 млн рублей были отменены после предупреждений.

«Народный фронт» отслеживает излишние траты государственных структур с 2013 года. По словам общественников, уже к 2016-2017 годам подобные закупки ушли в прошлое, а госзаказчики, министерства и региональные чиновники были вынуждены отказаться от роскоши. Однако с началом спецоперации на Украине интерес госорганизаций к люксу вновь вырос, пишут «Известия».

По результатам мониторинга закупок роскоши госкомпаниями и компаниями с госучастием, а также государственными и муниципальными учреждениями, оказалось, что сумма таких заказов составила почти 450 млн рублей. После предупреждений общественников почти половина закупок дорогих машин на общую сумму 200 млн рублей по итогу была отменена.

«За 2022 год экспертами «Народного фронта» выявлено 55 закупок, по которым заказчикам направлены письма с просьбой обосновать размещение заказа на люксовые автомобили стоимостью от 4 млн до почти 18 млн рублей. 64% – это закупки государственных компаний, естественных монополий и поставщиков услуг населению. Их траты видны через портал госзакупок», – сказал руководитель бюро расследований Валерий Алексеев.

Примечательно, что такие заказы не противоречат законодательным нормам. «Народный фронт» «взял на карандаш заказчиков, которые не смогли отказать себе в дорогих каретах», подчеркнули в организации. Если попытки таких закупок повторятся, общественники обратятся к головным организациям компаний с рекомендацией ввести ограничения на такие закупки, а также проверить их финансовую дисциплину.

Москва, Зоя Осколкова

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