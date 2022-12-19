На ресторанном рынке РФ появились признаки кризиса: число заведений общепита сократилось на 10%

В России наблюдаются признаки кризиса на рынке общественного питания – все больше заведений закрывается, а новых, наоборот, появляется меньше. Так в четвертом квартале 2022 года число ресторанов, кафе и баров сократилось на 10%. Об этом сообщается в исследовании сервиса автоматизации точек общепита R-Keeper.

Осенью число закрытий выросло на 25,7%, а количество открытий снизилось на 3,8% год к году. В итоге за четвертый квартал число работающих точек снизилось на 10,4%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Больше всего точек закрылось в сегментах кафе, пиццерий, суши-баров, пекарен, а темпы открытий резко упали у заведений стритфуда, баров и рюмочных. В частности, на стритфуд и кофейни в первом квартале приходилось 35% сделок по аренде, а в четвертом – 9%. В компании это связывают с перенасыщением предложения.

По словам экспертов, падение выручки ресторанов связано с перераспределения трат потребителей, что сильнее всего отразилось на точках со средним чеком от 1-2 тысяч рублей. Для заведений общепита вне центральных локаций даже небольшое снижение трафика может стать критичным.

В подавляющем большинстве случаев заведения закрываются из-за неверно выбранных локаций, неспособности договориться с арендодателями, ошибок в управлении и многих других причин, считает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Развитие сдерживает не столько снижение трафика, сколько общая неопределенность, говорят участники рынка. Арендодатели не спешат снижать ставки для заполнения пустующих локаций. Если в торговых центрах простой площадей нежелателен, то владелец отдельно стоящего помещения может ждать долго, чтобы сдать объект на своих условиях.

Москва, Зоя Осколкова

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