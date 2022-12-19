ФТС: Объем параллельного импорта в Россию превысил 20 млрд долларов

С момента введения режима параллельного импорта в России с помощью этого механизма было ввезено товаров на 20 млрд рублей. Об этом заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин.

«Решение было принято в начале мая, за это время ввезено товаров 2,4 миллиона тонн на сумму свыше 20 миллиардов долларов. Это прежде всего автомобили, станки, оборудование, технологические линии. Но есть и товары легкой промышленности», – сказал Булавин в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, режим параллельного импорта оказывает влияние на стабилизацию цен на рынке.

При этом Булавин подчеркнул, что таможенники не видят влияния механизма на увеличение контрафакта. «С контрафактом мы как боролись, так и будем бороться. В этом году изъято свыше семи миллионов единиц контрафактной продукции», – заключил глава ФТС.

Москва, Зоя Осколкова

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