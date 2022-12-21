Почти половина россиян рассказали о сокращениях в своих компаниях в 2022 году

41% россиян заявили, что в их компаниях были частичные или массовые сокращения в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы HeadHunter.

В исследовании приняли участие 4060 российских соискателей. Среди них четверть заявили о выборочных сокращениях, еще 17% – о массовых. О частичных увольнениях чаще всего говорили работники сфер добычи сырья, производства и высшего менеджмента – по 34% на каждую отрасль. На масштабное сокращения штата чаще всего жаловались маркетологи и административный персонал (по 24%).

Каждый второй респондент (50%) не заметил сокращения сотрудников 2022 году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса. Так чаще всего отвечали работники сферы «Закупки», юристы, медики и фармацевты, представители области науки и образования, а также госслужащие.

Лишь 6% опрошенных добились повышения в уходящем году, 5% были понижены в должности, 47% остались на прежних позициях. Почти четверть (22%) заявили, что в 2022 году их сократили.

Москва, Зоя Осколкова

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