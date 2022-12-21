Гохрану разрешат продавать ценности из Госфонда за границу

Гохран весной 2024 года получит разрешение продавать на внешнем рынке драгоценные металлы и драгоценные камни Госфонда России. Соответствующий закон приняла Госдума.

Документ приводит положения базового закона о драгметаллах в соответствие с нормами соглашения об особенностях осуществления операций с драгметаллами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС. Закон направлен на совершенствование правового регулирования в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней.

Гохрану будет передана часть полномочий «Алмазювелирэкспорта». Разрешение на продажу ценностей из Госфонда вступит в силу с 1 марта 2024 года. Отмечается, что переходный период необходим для передачи таких полномочий.

Кроме того, лица, занимающиеся добычей и производством драгоценных металлов или добычей драгоценных камней, которые являются их собственниками, смогут продавать их самостоятельно или передавать по договору другим лицам для реализации на внутреннем или внешнем рынках. Однако передача будет возможна ограниченному кругу лиц.

Москва, Зоя Осколкова

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