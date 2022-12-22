Скорость инфляции в Великобритании достигла пика за последние 45 лет

Продукты в Великобритании дорожают со скоростью, какой британское общество не видело с 1977 года. В ноябре годовая продуктовая инфляция достигла 16,5%.

Хлеб и крупы в британских магазинах за минувший месяц подорожали заметнее всего: на 1,9%. Именно рост цен на продовольствие составляет большую часть инфляции в стране, сообщает Бюро национальной статистики.

По данным Евростата, сельскохозяйственная продукция в ЕС подорожала на 30% за год. Сравнивались данные за третий квартал 2022 года и тот же период 2021 года. По сравнению со вторым кварталом рост цен ускорился. Особенно сильно подорожали крупы (+52%), яйца (+49%) и молоко (+42%).

Ведомство среди причин назвало конфликт на Украине, нарушивший цепочки поставок, сохранившиеся последствия пандемии и энергетический кризис из-за ускоренного отказа от энергоносителей из России.

Уже в октябре британцы на фоне высокой инфляции и тотального роста цен сменили пищевые привычки. Вырос спрос на самые недорогие продукты, в том числе консервы.

Лондон, Наталья Рязанова

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