Новая диета для британцев: рыбьи головы, говяжьи голени и консервы

Британцы на фоне высокой инфляции и тотального роста цен затягивают пояса и меняют свои пищевые привычки. Как сообщает Daily Mail, в ход идут самые недорогие продукты, в том числе консервы (продажи уже на 34% с начала года). В рамках снижения трат на еду британцы массово заменяют оливковое место на обычное подсолнечное, а ремесленный хлеб – на промышленную выпечку.

Ежегодный отчет о продуктах питания и напитках Waitrose показал, что продажи рыбьих голов, которые используются в карри и бульонах, выросли на 34 процента, а консервированных сардин – на 100 процентов. И многие британцы переходят на дешевые куски мяса: продажи говяжьей голени выросли на 23 процента, бычьей щеки – на 9 процентов, а шеи ягненка – на 4 процента.

В отчете говорится: «32% говорят, что ищут специальные предложения больше, чем когда-либо прежде».

«Этот год также посвящен поиску экономичных альтернатив – например, 32% выбирают растительное масло вместо оливкового масла, а 21% покупают фрукты и овощи на развес, а не в пакетах, чтобы не покупать больше, чем им нужно», – пишется в отчете о продажах

Замороженные продукты также набирают популярность у британцев: в этом году 39% респондентов заставляют свои морозильники работать больше, поскольку заморозка дешевле и дольше хранится.

В отчете говорится, что британцы стали более внимательно относиться к вопросу выбрасываемой еды, причем около 63% говорят, что «чувствуют себя виноватыми из-за пищевых отходов».

Исполнительный директор Waitrose Джеймс Бейли сказал: «Это не новая проблема, но в последнее время она обретает новый голос и актуальность. Поскольку продовольственные банки и благотворительный спрос на продукты питания увеличились, возрастает необходимость следить за тем, чтобы хорошая съедобная еда не пропадала зря. И поскольку бюджеты клиентов сжимаются, становится все более важным следить за тем, чтобы вы не тратили впустую еду, которую покупаете».

Ранее «Новый День» писал о том, что миллионы британцев в рамках экономии пропускают прием пищи.

Лондон, Елена Васильева

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