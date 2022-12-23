Добыча газа в России в 2022 году снизится на 18-20%

По итогам 2022 года добыча газа в России снизится на 18-20%, до 671 млрд кубометров. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Да, есть падение добычи частичное в газовой отрасли, примерно на 18-20%, но наша газовая отрасль, тем не менее, в этом году добудет 671 млрд куб. м газа, это тоже большой объем», – цитирует чиновника «Интерфакс». Новак уточнил, что из этого объема на внутренний рынок направят примерно 470 млрд куб. м.

Ранее «Газпром» сообщил, что с января по 15 декабря 2022 года, по предварительным данным, было добыто 394,1 млрд куб. м газа. Это на 19,6% (на 96,3 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Отмечалось, что спрос на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,2% (на 12,5 млрд куб. м). Экспорт в страны дальнего зарубежья снизился на 45,1% (на 80,2 млрд куб. м), до 97,8 млрд куб. м.

При это растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». «Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств», – отметили в российском газовом холдинге.

Москва, Наталья Петрова

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