Инфляция в Японии достигла пика с 1981 года

Инфляция в Японии впервые за 41 год выросла до 3,7% в годовом выражении. Аналитики ожидают подорожание более 7 000 наименований товаров в первые четыре месяца 2023 года.

Индекс потребительских цен на 23 ноября составил 103,8, что на 3,7% больше ноябрьского уровня 2021 года. Это рекордный рост с декабря 1981 года, пишет портал 47news.

С января по апрель цены еще на 7 152 товара вырастут в среднем на 18% к нынешнему уровню, который уже на 14% выше прошлогодних показателей. Около 60% из этого числа товаров подорожают уже в феврале, передает агентство Kyodo со ссылкой на данные аналитиков Teikoku Databank.

Агентство отмечает, что инфляцию подстегивает рост цен на энергоресурсы, продовольственные запасы и падение курса национальной валюты.

Власти Японии готовили пакет мер для смягчения последствий растущей инфляции стоимостью 25 трлн иен (около 170 млрд долларов). Уже к сентябрю электроэнергия подорожала на 20% за год для японских граждан и на 30% для промышленности.

Токио, Наталья Рязанова

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