Рентабельность российских ресторанов упала в 2022 году

В 2022 году рентабельность российских ресторанов снизилась в среднем до 5%. Причины в росте себестоимости продуктов и фонда оплаты труда. Об этом сообщил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) и омбудсмен в сфере ресторанного рынка Сергей Миронов.

«Хоть выручка и выросла, но в то же время увеличились себестоимость продуктов и фонд оплаты труда. Многие рестораны закрывают год на ноль, кто-то и вовсе ушел в минус при том, что внешне заведения полны людей. Честная рентабельность в среднем составила 5%, тогда как по итогам 2021 года она была приблизительно в районе 10%», – цитирует Миронова РИА «Новости».

По данным Росстата, в прошлом году оборот ресторанов, кафе и баров в России вырос на 23,5% и составил 1,9 трлн рублей. Объем выручки этого сегмента по итогам 2022 года ожидается не хуже допандемийного периода.

В то же время ресторанная отрасль в 2022 году потеряла и часть сотрудников, которые перешли на самозанятость, также уехали некоторые иностранные граждане. «У нас образовался определенный вакуум, и обычно он заполняется повышением зарплат на 10-15%, что, по сути, и произошло во всем рынке», – добавил Миронов.

Москва, Зоя Осколкова

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