Неполная занятость в России превысила пиковые пандемийные значения

В России за последние месяцы вырос уровень неполной занятости работников на предприятиях. Об этом свидетельствуют данные компании FinExpertiza.

С июля по сентябрь текущего года уровень неполной занятости в России превысил пиковые пандемийные значения и достиг отметки 4,66 млн человек. В годовом выражении этот показатель вырос на 7,3%, или на 319 тысяч человек, сообщает РБК.

Неполной занятостью аналитики считают режим, при котором общее время работы составляет менее 40 часов в неделю. Какой график может быть принят как по инициативе работодателя, так и по собственной. В эту же категорию попадают сотрудники, находящихся в простое или в отпуске без сохранения заработной платы.

Понятие неполная занятость также включает в себя временные отгулы в российских крупных и средних предприятиях. Отмечается, что речь идет о белой официальной занятости, тогда как в неформальном секторе России, по оценкам Росстата, заняты около 19% всех работающих граждан.

Кроме того, по итогам третьего квартала 2022 года экономисты зафиксировали рекордное число увольнений и количество нанятых сотрудников. В этот период российские компании покинули 3,24 млн человек, а на работу устроились 3,17 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

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