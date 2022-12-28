В России передумали запрещать экспорт красной рыбы и икры

Росрыболовство отказалось от идеи ввести ограничения на экспорт красной икры и рыбы из России, поскольку дефицита этой продукции из-за неудачной путины этого года в стране не ожидается. Об этом сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

«Что касается запрета, то от него с учетом позиции Минсельхоза мы отказались», – приводит слова чиновника «Интерфакс».

При этом Шестаков не стал комментировать цены на красную икру, отметив, что в целом розничные цены «никак не зависят от того, что происходит у рыбаков».

Напомним, в сентябре глава Росрыболовства заявлял, что ведомство направило в Минсельхоз России предложения по ограничению экспорта красной рыбы и красной икры в связи с плохим прогнозом вылова. Однако в конце октября Минсельхоз решил не ограничивать поставки лососевых за рубеж, сославшись на отсутствие недостатка этой продукции на внутреннем рынке.

По мнению главы Росрыболовства, предстоящий год для лососевой путины будет успешным. «Поскольку год будет нечетным, будем надеяться, что он будет достаточно успешным. Прогноз вылова появится где-то ближе к апрелю», – сказал он. Надо отметить, что нечетные года считаются более благоприятными для вылова из-за особенностей жизненного цикла лососей.

Руководитель ведомства также заявил, что пока преждевременно оценивать успешность эксперимента по ограничению вывоза с Камчатки красной икры непромышленного производства в багаже авиапассажиров (не более 10 кг за один рейс), поскольку после его запуска прошло мало времени.

«Надо собрать полную информацию и понять вместе с Камчаткой, действительно ли он (эксперимент – прим. ред.) успешный, потому что есть такая информация, но пока оперативная, непроверенная, что какие-то новые способы появились доставки этой продукции», – сказал Шестаков.

Если эксперимент окажется успешным, то такое ограничение будет распространено и на другие регионы, где это актуально и возможно, добавил он.

Напомним, в июле Госдума утвердила закон, который запрещает авиапассажирам вывозить с Камчатки в багаже или ручной клади икру лососевых видов рыб непромышленного изготовления в объеме более 10 кг. Ограничения вступили в силу 1 ноября 2022 года и будут действовать до 1 августа 2025 года.

Москва, Наталья Петрова

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