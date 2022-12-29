В ассоциации производителей удобрений прогнозировали продовольственную катастрофу в 2023 году

Отказ от использования российских удобрений из-за санкций может обернуться глобальной продовольственной катастрофой в следующем году. Об этом заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

По его словам, европейские страны уже на треть сократили закупки фосфорных и калийных удобрений. Россия в этом году уменьшила экспорт калия в Европу на 1,2 млн тонн – до 0,7 млн тонн, фосфорных удобрений – в 1,5 раза, до 2 млн тонн. «Возместить эти виды удобрений европейцам наиболее проблематично», – сказал глава РАПУ.

«Учитывая резкое падение объемов внесения удобрений в ряде регионов планеты на 20-30% от уровня прошлого года, текущий кризис доступности продуктов питания в будущем году грозит перерасти в глобальную продовольственную катастрофу», – цитирует Гурьева ТАСС.

На фоне дефицита удобрений ЕС обсуждает отмену ограничений на содержание токсичного кадмия в минеральных удобрениях, введенных в июле. «Это приведет к наводнению европейского рынка удобрениями с высокой концентрацией опасных веществ. Беспрецедентный удар по здоровью собственного населения в угоду временной конъюнктуре», – подчеркнул глава РАПУ.

Москва, Зоя Осколкова

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