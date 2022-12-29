Россия обеспечила энергоснабжение Херсонщины и Запорожья

Запорожская и Херсонская области получили независимое энергоснабжение, сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. Наладить подачу электричества удалось благодаря интеграции энергосистемы Крыма в российскую систему.

Замминистра объявил о завершении встраивания крымской инфраструктуры в российскую систему. Для этого, в том числе, были построены новые объекты генерации и сетевого хозяйства.

«Благодаря энергосистеме Крыма и мероприятиям по сетевому строительству и строительству генерации, которые были проведены, мы можем обеспечить независимое энергоснабжение на новых территориях РФ – в Херсонской и Запорожской областях», – приводит слова Грабчака агентство «Прайм».

Ранее специалисты восстановили взорванные в 2015 году линии электропередач в Херсонскую и Запорожскую области. Энергию от Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской ТЭЦ перенаправили в эти два новых российских региона.

Москва, Наталья Рязанова

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