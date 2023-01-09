В России могут ввести уголовное наказание за подделку налоговых деклараций

Правительство поддержало законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за представление в налоговые органы поддельных деклараций. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы, они предлагают наказывать нарушителей штрафом до 300 тысяч рублей либо лишением свободы до четырех лет.

Кабмин поддержал появление в Уголовном кодексе новой статьи 173.3 «Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций». С такой инициативой выступили депутаты от фракций «Единая Россия» и ЛДПР для устранения пробелов в законодательстве, пишут «Известия».

Схема преступной деятельности заключается в следующем: злоумышленники приобретают уставные документы организаций, которые зарегистрированы на подставных лиц. От имени последних изготавливаются подложные счета-фактуры и налоговые декларации, подтверждающие право на вычеты. «По данным ФНС, в 2021 году таким образом были оформлены незаконные налоговые вычеты на сумму порядка 1 трлн рублей», – говорится в пояснительной записке. Законопроект могут рассмотреть в весеннюю сессию Госдумы.

В «Опоре России» считают, что если принять документ в предложенном виде, то это приведет к массе несправедливо возбужденных уголовных дел: «У этого законопроекта некорректные формулировки. То есть за торговлю подложными декларациями действительно нужно наказывать. Но нести наказание должны те, кто их изготавливает, а не те, кто их вносит в налоговую, поскольку само представление таких документов ФНС регулируется уже 199-й и 198-й статьями УК».

Москва, Зоя Осколкова

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