Количество судебных банкротств россиян увеличилось в полтора раза

За прошлый год число личных банкротств россиян через суд и во внесудебном порядке выросло почти в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве («Федресурс»). При этом темпы роста несостоятельности физлиц замедляются уже второй год подряд.

В 2022 году статус банкрота через суд получили более 278,1 тысячи человек, а через МФЦ – 7118 граждан, что на 44,2% больше показателей предыдущего года. Годом ранее число таких процедур также увеличивалось, но рост был более существенный – на 62%. В целом, по данным «Федресурса», за семь лет существования механизма судебного банкротства несостоятельными признаны 753,2 тысячи человек.

Рейтинг лидеров по абсолютному числу таких процедур возглавляют Краснодарский край (около 14 тыс. человек), Московская область (13,5 тыс.) и Москва (13,4 тыс.). В плане динамики более чем в три раза выросло число судебных банкротств физических лиц в Ингушетии (с 122 в 2021 году до 418 в 2022-м) и Чечне (с 158 до 511).

Подавляющую часть процедур о несостоятельности в прошлом году по-прежнему инициируовали сами должники: 96,7% против 94,9% в 2021-м. Оставшаяся часть приходится на конкурсных кредиторов (2%) и налоговую службу (1%).

По словам главы «Федресурса» Алексея Юхнина, темпы роста количества банкротств снизились, так как с момента разработки и внедрения процедуры прошло уже более семи лет. Однако они остаются достаточно высокими, что подтверждает востребованность такого способа освобождения от долга.

Мораторий на банкротства, который действовал с апреля по сентябрь 2022-го, сыграл свою роль и защитил бизнес и граждан в условиях турбулентности в экономике, пояснил «Известиям» первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. По прогнозам экспертов, в 2023-м число банкротств продолжит увеличиваться в связи с непростой экономической ситуацией и снижением платежеспособности населения.

Москва, Зоя Осколкова

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