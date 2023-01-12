Доходы трети россиян зависят от государственных выплат и субсидий

Треть россиян оказались зависимы от государственных выплат и субсидий. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Лишь малая доля российских граждан, по официальным данным, зарабатывает предпринимательской деятельностью.

Структуру источников средств россиян к существованию удалось выяснить во время переписи населения, которая прошла в прошлом году, пишет РБК. Наиболее распространенными источниками доходов у жителей РФ являются заработная плата и различные социальные выплаты, такие как пенсии и пособия.

Около 45% граждан (58,4 млн человек) живут на зарплату. Каждый третий (33%, или 42,7 млн человек) получают выплаты от государства. Среди них – получатели пенсий, пособий по безработице, социальных пособий (выплаты беременным, ежемесячные пособия на детей), льгот, субсидий и т.д. (кроме стипендий, которые указаны в другой категории). При этом почти 31 млн человек уточнили, что пенсии, пособия и другие подобные выплаты являются у них основным источником средств к существованию.

Кроме того, значительная часть россиян являются иждивенцами. На обеспечении у других лиц, по подсчетам ведомства, находится каждый четвертый житель России (25%, или 32,5 млн человек). Основную часть из них насчитывают граждане в возрасте до 19 лет (около 78% численности).

Очень малая доля населения РФ, по официальным данным, зарабатывает собственным делом. О доходах от предпринимательской деятельности и самозанятости сказали лишь 2,4% (3,1 млн человек). Еще 2 млн заявили, что живут за счет производства товаров для собственного использования. В основном это касается сельского населения.

Как оказалось, россияне не имеют диверсифицировать источники доходов. Подавляющее большинство граждан (более 90% указавших) располагает лишь одним источником средств к существованию.

Москва, Зоя Осколкова

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