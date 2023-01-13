Инфляция в Швеции побила 30-летний рекорд

Показатель инфляции в Швеции впервые с 1991 года перешагнул отметку в 10%. Статистическое управление страны назвало причиной такого роста декабрьский скачок цен на электроэнергию почти на 29%.

«Двенадцатимесячный уровень инфляции в декабре 2022 года составил 10,2% по сравнению с 9,5% в ноябре. В месячном исчислении уровень инфляции увеличился на 1,9%», – приводит данные агентство «Прайм».

По данным управления, электроэнергия за год подорожала на 45,3%, продукты питания – на 18,6%, топливо – на 16,7%, мебель и товары для дома – на 16,3%.

МВФ предупредил, что Центральные банки ряда стран будут вынуждены и дальше ужесточать монетарную политику из-за устойчивой инфляции. Поэтому миру еще только предстоит ощутить жесткие последствия таких решений.

Стокгольм, Наталья Рязанова

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