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Пятница, 13 января 2023, 08:26 мск

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МВФ предупредил об ужесточении финансовых условий

Центральные банки ряда стран продолжат работу по противодействию инфляции, поэтому все последствия принятых решений только предстоит ощутить, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Регуляторы некоторых стран будут вынуждены и дальше ужесточать монетарную политику из-за устойчивой инфляции.

«Инфляция остается упрямой, и в этой связи работа центральных банков еще не выполнена. Воздействие от ужесточения финансовых условий еще только предстоит ощутить», – приводит ее слова агентство «Прайм».

Ранее МВФ предсказал замедление темпов роста глобального ВВП с 6% в 2021 году до 3,2% в 2022 году и 2,7% в 2023 году. Эксперты добавили, что мир вступает в десятилетие очень медленного роста, когда «развитые экономики будут счастливы, если смогут добиться роста на 1% в год».

Во второй половине 2022 года Центробанки нескольких европейских стран рекордно повысили процентную ставку на фоне стремительного роста цен после введения масштабных антироссийских санкций.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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