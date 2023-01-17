Лишь треть россиян считают свою карьеру успешной

Только треть работающих жителей России считают себя успешными в карьере. Об этом свидетельствуют результате опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

В исследовании приняли участие более пяти тысяч человек старше 18 лет. Из них 33% заявили, что считают свою карьеру успешной. 44% видят успех лишь время от времени. Каждый четвертый (23%) опрошенный уверен, что пока не достиг карьерного пика.

«Главным критерием успеха 68% респондентов назвали удовольствие от работы, 62% указали на профессионализм, которого достигают, а 59% считают показателем высокий доход», – говорится в результатах опроса.

Каждый пятый (20%) отметил, что получение позиции руководителя и общественное признание являются главным критерием успешности в работе. В то же время половина опрошенных признались, что самореализация в профессии и есть показатель карьерного успеха.

Москва, Зоя Осколкова

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