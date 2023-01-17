Путин разрешил ряду компаний не учитывать голоса иностранных акционеров

Российские компании в сфере энергетики, машиностроения и торговли могут не учитывать голоса акционеров из недружественных стран. Президент РФ Владимир Путин одобрил временный порядок принятия решений в крупных российских акционерных обществах.

Указ президента опубликован на сайте Кремля.

Данным правом можно воспользоваться при некоторых условиях. Прибыль компании за предыдущий год должна превышать 100 млрд рублей, а доля иностранного акционера в уставном капитале должна быть менее 50%. При этом, ее владелец или бенефициар должен находиться в санкционном списке другой страны.

Во время совещания по экономическим вопросам Владимир Путин подчеркнул, что нужно сохранить работу всех пострадавших от западных санкций отраслей отечественной экономики.

Москва, Наталья Рязанова

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