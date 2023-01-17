ОПЕК предсказала рост спроса на нефть из-за отмены ковидных мер в КНР

ОПЕК выдала осторожно оптимистичный прогноз о повышении спроса на нефть. Организация связала ожидания с послаблением антиковидных ограничений в КНР.

Экономика Китая – одна из крупнейших в мире. Когда страна ввела жесткие ограничения в связи с пандемией спрос на нефть сильно просел. Но теперь ОПЕК ожидает подъема спроса и роста мировой экономики.

«Мы видим, что спрос в Китае растет. Согласно прогнозам, вырастет в этом году примерно на 500 тыс. баррелей в сутки. Поэтому я говорю: да, мы настроены оптимистично, но оптимистично с осторожностью», – сказал генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс в интервью Bloomberg-TV.

В декабрьском докладе ОПЕК спрогнозировала рост спроса на нефть на 2,2 млн баррелей в сутки в 2023 году.

Москва, Наталья Рязанова

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