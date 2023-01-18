Бизнес сосредоточился на «выживании»: почти половина компаний в РФ не планируют выпуск новой продукции

Почти половина российских предпринимателей не планируют в ближайшие год-два выпускать новую продукцию. Проблемы бизнес-климата в России усугубляются курсом рубля и дешевым импортом. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института экономики роста им. П.А. Столыпина.

В опросе приняли участие 1056 руководителей и собственников компаний, представляющих главным образом малый и средний бизнес. Преимущественно это строительные компании, организации оптовой и розничной торговли, обрабатывающие производства.

Более 40% респондентов заявили, что не планируют в ближайшие год-два выпускать новую продукцию, а те, кто собирается это делать, в основном стремятся адаптировать к новым условиям уже существующие товары, пишет РКБ. Фактически значительная часть российского бизнеса в нынешние времена ориентирована не на развитие, а скорее на выживание.

Результаты опроса говорят о высоких рисках длительной стагнации российской экономики. «Компании, следующие стратегии выживания, не вкладываются в персонал, не занимаются разработкой новой продукции, не осваивают новые рынки. В результате, многие рыночные возможности могут быть упущены, а восстановление экономики будет крайне медленным», – пишут авторы исследования.

43% опрошенных считают, что экономическая обстановка оказала в целом негативное влияние на бизнес. По словам 48% респондентов, в ближайшие один-два года они нацелены на сохранение текущих производственных показателей либо просто на сохранение деятельности как таковой. Лишь около 12% настроены оптимистично, они планируют нарастить выпуск продукции более чем на 30%.

Рост издержек, недостаток или нестабильность рыночного спроса препятствуют разработке и выводу на рынок новой продукции. Кроме того, большинство компаний осуществляет минимальные вложения в НИОКР. Тенденция к отсутствию у бизнеса масштабных планов по выпуску новой продукции держится последние пять лет, а доля реально заинтересованных в запуске своего производства предпринимателей колеблется в пределах 30-40%.

Среди основных причин респонденты называли недоступные кредиты и дешевый импорт. Помимо этого, предприниматели жаловались на недостаточный уровень развития инфраструктуры, проблемы с логистикой, высокую фискальную нагрузку, слабую защищенность своих прав – в частности, «обвинительный уклон» российской судебной системы в отношении бизнеса.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»