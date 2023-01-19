Россия вложила более двух миллиардов долларов в гособлигации США

По данным американского Минфина, Россия вложила более двух млрд долларов в государственные ценные бумаги США. За последние несколько лет вложения РФ в американский долг резко сократились, пишет агентство «Прайм».

В ноябре 2022 года долгосрочные облигации США составили в российском портфеле 80 млн долларов, а краткосрочные – 2,012 млрд. Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга – а ее вложения, составлявшие 96 млрд долларов, стали резко сокращаться в 2018 году.

Самым крупным держателем гособлигаций США остается Япония, ее вложения за месяц выросли на 17,8 млрд – до 1,082 трлн долларов. Затем идет Китай – 870 млрд долларов (снижение на 7,8 млрд долларов). На третьей строчке – Великобритания с 645,8 млрд долларов (увеличение на 4,5 млрд долларов).

Напомним, с 1 ноября Центробанк РФ ужесточил ограничения для россиян при покупке ценных бумаг «недружественных стран». Регулятор запретил такие сделки в случае, если приобретение бумаг существенно увеличит их долю в портфеле инвестора.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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