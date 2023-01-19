МЭА увеличило свой прогноз по спросу на нефть в 2023 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело свой прогноз по росту спроса на нефть в 2023 году в сторону увеличения. По мнению, специалистов, показатель установит рекорд в 101 млн 720 тыс. баррелей топлива в сутки.

МЭА изменило свой прогноз на 80 тыс. баррелей в сутки. Аналитики уверены, что почти половина ожидаемого увеличения мирового нетяного спроса придется на Китай. Уточнения были сделаны после отмены большинства ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ожидается, что крупнейшим источником роста останется авиационное топливо, которого будут закупать на 840 тыс. баррелей в день больше, чем в прошлом году, приводит данные Anadolu.

ОПЕК с осторожным оптимизмом высказалась о повышении спроса на нефть за счет послабления антиковидных ограничений в КНР. По их мнению, открытие Китая приведет к росту спроса на 500 тыс. баррелей в сутки.

Стамбул, Наталья Рязанова

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