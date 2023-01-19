Росстандарт утвердил единые нормы для гостиниц «все включено»

Росстандарт впервые определил нормы оказания услуг «Все включено» и «Ультра все включено» для российских гостиниц. Новый ГОСТ содержит единые минимальные количественные и качественные показатели для мест размещения всех категорий и видов, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты отметили, что туристическая отрасль в России успешно развивается, что приводит к росту гостиничного сектора. Прежде каждое заведение само определяло, какие услуги будет оказывать в рамках пакета «все включено». Во время Петербургского международного экономического форума в 2022 году встал вопрос об утверждении единого стандарта.

«Установлены требования в части номерного фонда, питания, наличия элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных мероприятий, спортивных услуг, услуг для детей, спа-услуг и услуг водно-развлекательного комплекса: бассейнов и аквапарка, а также общего времени предоставления услуг в течение суток», – пояснили в Росстандарте.

Москва, Наталья Рязанова

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