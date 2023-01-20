Почти у половины микропредприятий в России в 2022 году сократилась выручка

Исход иностранных брендов не помог российскому микробизнесу. Почти у половины микропредприятий в России сократилась выручка в прошлом году. Об этом свидетельствуют результаты опроса ПСБ, «Опоры России» и Magram Market Research. В первую очередь это связано с сокращением спроса на товары и проблемами с логистикой из-за санкций.

В исследовании приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1,8 тысяч малых и крупных предприятий из всех регионов РФ. В сегменте малого и среднего бизнеса экономические шоки 2022 года сильнее всего затронули микропредприятия. 45% респондентов сообщили о сокращении выручки по сравнению с 2021 годом, пишут «Известия». Оставшиеся представители микробизнеса разделились поровну: 27,5% заявили, что их доходы не изменились и 27,5% – что они увеличились.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщили, что основная причина снижения выручки – это сокращение спроса на товары. Спрос резко рухнул с началом пандемии в 2020 году, в 2021-м он восстановился, но в 2022-м вновь начал снижаться из-за новых волн коронавируса, СВО и последующих санкций.

В «Деловой России» добавили, что выручка начала проседать в связи с экономической неопределенностью, усложнением финансовых и логистических цепочек, а также нехваткой кадров на фоне частичной мобилизации.

Вместе с тем, существенно снизилось число компаний из сектора малого и микробизнеса – их стало меньше на 33 тысячи. Однако общее количество субъектов МСП за прошлый год увеличилось на 2,1% и составило почти 6 млн, рассказали в «Опоре России». По данным организации, больше всего их число выросло в Калмыкии (+20,9%), Чечне (+12,2%), Ингушетии (+11,8%), Тыве (+7,9%) и Москве (+7%).

При этом от ухода иностранных компаний российский бизнес выиграл незначительно. Хотя это и освободило пространство на рынке, но серьезная конкуренция вынуждала предприятия развиваться и применять более инновационные схемы.

Москва, Зоя Осколкова

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